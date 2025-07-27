Batman'da Yola Dökülen Madeni Yağ Ulaşımı Aksattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Gercüş ilçesinde yola dökülen madeni yağ yüzünden karayolu ulaşıma kapandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, güvenlik önlemlerini alarak yolun kontrol altında trafiğe açılmasını sağladı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yola dökülen madeni yağ nedeniyle karayolunda ulaşım aksadı. Ekiplerin müdahalesiyle yol kontrollü şekilde tekrar trafiğe açıldı.

Olay, Gercüş ilçesi Ayrancı Geçidi rampasında meydana geldi. Rampanın belirli bir bölümüne nasıl döküldüğü belirlenemeyen madeni yağ nedeniyle yol kayganlaştı. Durumu fark eden sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınarak yol ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekiplerinin yaptığı kumlama ve temizlik çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber -Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Resmen açıklandı! Galatasaray'da Berat Luş ile yollar ayrıldı

Resmen açıklandı! Galatasaray'da ayrılık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzak Şehir'in Alya'sı 'Arşivi karıştırdım' diyerek paylaştı! Dekoltesi göbekte bitiyor

"Arşivi karıştırdım" diyerek paylaştı! Dekoltesi göbekte bitiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.