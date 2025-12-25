Haberler

Batman'da yoğun sis; manzara dronla görüntülendi

Batman'da yoğun sis; manzara dronla görüntülendi
Güncelleme:
Batman'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, üniversite yerleşkesinde güzel görüntüler oluşturdu. Siste, sadece caminin minareleri görünür hale geldi. O anlar dronla görüntülendi.

BATMAN'da yoğun sis etkili olurken, üniversite yerleşkesinde güzel görüntüler oluştu. O anlar, dronla kayıt altına alındı.

Batman'da sabah saatlerinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Dicle Nehri kenarındaki Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'nde de sis etkili oldu, güzel manzaralar oluştu. Siste, yerleşke içerisinde sadece caminin minareleri görüldü. O anlar, dronla kayıt altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
