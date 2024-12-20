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Batman'da Yoğun Sis Sürücüleri Zor Durumda Bıraktı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde hava sıcaklıklarının eksi değerlere inmesiyle oluşan yoğun sis, sürücülerin görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, dörtlü ikaz lambalarını yakarak seyir etmek zorunda kaldı.

Batman'da yoğun sis

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde oluşan yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının eksilere inmesiyle oluşan yoğun sis, sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, dörtlü ikaz lambalarını yakarak seyir etti.

Batman'da Yoğun Sis Sürücüleri Zor Durumda Bıraktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRULLAH IŞIK - Güncel
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