Batman'ın 3 ilçesinde köy okullarında ve taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

BATMAN'ın Sason, Kozluk ve Gercüş ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim yapılan okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Batman'ın Sason, Kozluk ve Gercüş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışları nedeniyle köy okullarından ve taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçe genelinde oluşan yoğun don ve buzlanmadan dolayı, tüm taşımalı eğitim ve köy okullarında 05.01.2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı ve beklenen buzlanma nedeniyle; ilçe merkezi okulları hariç olmak üzere belde, köy ve mezra okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 05.01.2026 tarihinde 1 gün eğitime ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesi kullanıldı.

Gercüş Kaymakamlığından gelen açıklamada da, "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, köy okulları ile taşımalı eğitim 5 Ocak 2025 Pazartesi günü 1 (bir) gün süreyle tatil edilmiştir" ifadeleri yer aldı.