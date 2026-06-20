Batman'da YKS heyecanı

BATMAN'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ), kent genelindeki 135 sınav merkezinde başladı.

Tüm ülkede olduğu gibi Batman'da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) başladı. Kent genelindeki 135 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınava, yaklaşık 46 bin aday girdi. Erken saatlerden itibaren YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınav merkezlerine gelen adaylar, üniversite hayalleri için ter dökerken; aileleri de sınav merkezi yakınlarında, kaldırım ve parklarda bekleyerek dua etti.

'HAYALİM HEMŞİRELİK OKUMAK'

Sınava giren adaylardan Tarık Bişi, "Ben bu sınava iki yıldır hazırlanıyorum. Hayalim hemşirelik okumak. Bunun için uzun zamandır emek veriyorum. İnşallah bu sene sınavda emeklerimin karşılığını alacam" dedi. Adaylardan Umut Çağlayan da "Hayalim paramedik olmak. Bunun için uzun süredir çalışıyorum. İnşallah bu sene olacak Allah'ın izniyle" diye konuştu.

'2 YILDIR HAZIRLANIYORUM'

Eyüp Candan ise "Sınava 2 yıldır hazırlanıyorum. Uzun bir emek verdim. İnşallah emeklerimin karşılığını alırım. Hedefim hemşirelik. Umarım kazanırım. Sınava giren herkes umarım emeklerimin karşılığını alır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı