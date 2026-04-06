Batman'da jandarmaya zırhlı araç "TULGA" teslim edildi

Batman'da jandarma, yerli ve milli zırhlı araç "TULGA"yı envanterine kattı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yerli ve milli zırhlı SUV aracı BMC TULGA 4x4, düzenlenen törenle İl Jandarma Komutanlığı envanterine dahil edildi.

Valilik bahçesinde düzenlenen törende, zırhlı araç, Vali Ekrem Canalp tarafından jandarmaya teslim edildi.

Canalp, yerli savunma sanayi ürünlerinin güvenlik güçlerinin envanterine kazandırılmasının Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.