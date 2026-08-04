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Batman'da yediemin otoparkında motosiklet çalan zanlı tutuklandı

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Batman'da yediemin otoparkına girerek 2 motosiklet çalan şüpheli tutuklandı.

Batman'da yediemin otoparkına girerek 2 motosiklet çalan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Kösetarla köyünde bulunan yediemin otoparkında 2 motosiklet çalındı.

Olay yerinde yapılan incelemeler, güvenlik kamerası görüntülerinin analizi ile fiziki ve teknik takip sonucunda hırsızlığı yapan şüphelinin B.D. olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla B.D. yakalanırken çalınan motosikletler ekiplerce yediemin otoparkı yetkililerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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