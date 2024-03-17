Batman'da, Yaşar Kemal Kent Ormanı'nın yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Yaşar Kemal Kent Ormanı'nda başlatılan çalışmaları inceledi.

Vali Canalp ve Milletvekili Nasıroğlu, yapılacak çalışmalar ve yürütülecek proje ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Yaşar Kemal Kent Ormanı, kentin yeşil alan ihtiyacını karşılamak, vatandaşlara doğayla iç içe dinlenme ve aktivite alanları sunma amacıyla yeniden tasarlanacak.