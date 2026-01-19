Batman'da ahır ve odunlukta uzun namlulu silahlar ele geçirildi

Haberler

Batman'ın Sason ilçesinde jandarma, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan uzun namlulu silahlar ve mühimmat ele geçirdi. 1 şüpheli tutuklandı.

BATMAN'ın Sason ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu değerlendirilen uzun namlulu silahlar ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında, Sason ilçesinde Ş.T. isimli şüphelinin adresinde yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu değerlendirilen uzun namlulu silahları sakladığı yönünde bilgi alındı. Bunun üzerine adrese operasyon düzenlendi. Ahır ve odunlukta yapılan aramalarda 1 uzun namlulu tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 7 şarjör ve 97 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
