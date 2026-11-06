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Batman'da yasa dışı bahis soruşturmasında 33 şüpheliden 25'i tutuklandı

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Batman'da yasa dışı bahis soruşturmasında 33 şüpheliden 25'i tutuklandı
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Batman merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan 33 şüpheliden 25'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 10 ilde 4 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda MASAK raporlarına göre 3 milyar 950 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

BATMAN merkezli yasa dışı bahis soruşturmasındagözaltına alınan 33 şüpheliden 25'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelileri takibe aldı. Siber suç uzmanlarının yaptığı incelemede, 10'u üst düzey yönetici olmak üzere 26 hesap kullanıcısı ve 36 şüphelinin banka hesaplarında, MASAK raporları sonucu 3 milyar 950 milyon lira tutarında para hareketi olduğu belirlendi. Para transferlerinin, yasa dışı bahis sitelerine yatırılan paraların nakline aracılık edilmesi ve aklanması amacıyla yapıldığı tespit edildi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, teknik takip çalışmanın ardından 100 ekip ve 400 personelin katılımıyla 4 Kasım'da Batman merkezli İstanbul, Bursa, Yozgat, Malatya, Hatay, Diyarbakır, Bitlis, Van ve Hakkari'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 33 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; suçta kullandıkları tespit edilen dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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