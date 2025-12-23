Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Batman'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 18 Aralık'ta yasa dışı bahis ödeme paneli yönettiği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda F.T. ile V.Y, kaçmaya çalışırken yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 bıçak ve 17 fişek ele geçirildi.

Ekipler, F.T'nin uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.