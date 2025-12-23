Haberler

Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, ödeme paneli yöneten 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında cep telefonları, bir bilgisayar ve bir bıçak yer alıyor.

Batman'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 18 Aralık'ta yasa dışı bahis ödeme paneli yönettiği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda F.T. ile V.Y, kaçmaya çalışırken yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 bıçak ve 17 fişek ele geçirildi.

Ekipler, F.T'nin uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Call of Duty'nin yapımcısı Vince Zampella hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyun yapımcısı korkunç kazada hayatını kaybetti
Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay tepki: Terbiyesizlik

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay tepki: Terbiyesizlik
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
title