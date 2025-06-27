Batman'da Yapay Zeka Etkinliği: Bugünü ve Geleceği Tartışıldı

Batman'da Yapay Zeka Etkinliği: Bugünü ve Geleceği Tartışıldı
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Batman'da Yükseköğretim Kurulu ve Batman Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 'Yapay Zekanın Bugünü ve Geleceği' programında, yapay zekanın etik sorunları ve gelecekteki etkileri ele alındı. Katılımcılar, yapay zekanın potansiyel riskleri ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi oldu.

Batman'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Batman Üniversitesi işbirliğiyle "Yapay Zekanın Bugünü ve Geleceği" programı düzenlendi.

YÖK'ün ülke genelinde üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında Batman Üniversitesi tarafından Esentepe Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte katılımcılar, yapay zekanın bugünü ve geleceği konusunda bilgilendirildi.

Etkinliğe katılan Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Ertuğrul, gazetecilere, yapay zekayı bir araç olarak gördüğünü belirterek, teknolojinin yanlış konumlandırılmasının etik ve toplumsal sorunlara yol açabileceğini söyledi.

Ertuğrul, "Yapay zekayı bir hesap makinesi gibi değerlendirmek gerekir. Onu bir karar verici gibi konumlandırmak ciddi riskler doğurur." dedi.

Yeni nesil yapay zeka modellerinin çoğunun "halüsinasyon" olarak tanımlanan, gerçeğe dayanmayan bilgi üretme kapasitesine sahip olduğunu belirten Ertuğrul, bu durumun kullanıcılar açısından yanıltıcı olabileceğine dikkati çekti.

Yapay zeka ile ilgili etik sorunların giderek daha görünür hale geldiğini ifade eden Ertuğrul, "Bu gelişmelerin, yakın gelecekte işsizlik gibi sosyal sonuçlara da yol açabileceği öngörülüyor. Yapay zeka bazı mesleklerin ortadan kalkmasına neden olabilir." diye konuştu.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Musa Yılmaz da yapay zekanın ileri düzeyde düşünsel yeteneklere ulaşmasının kontrol sorunlarına neden olabileceğini dile getirdi.

Yapay zeka üzerine yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini kaydeden Yılmaz, "İnsanları belki tehdit edecek, şantaj yapacak, onların sistemlerini kilitleyecek. Belki de haber sitelerini, nelere baktığını analiz ettikten sonra seninle ilgili bir dosya oluşturur. Sana karşı farklı yollara girebilir. Bu da öngörülebilen bir yol." şeklinde konuştu.

Etkinliğe, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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