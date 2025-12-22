Haberler

Batman'da tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'daki tek katlı bir evde çıkan yangında 85 yaşındaki Abdurrahman Unutur hayatını kaybetti, eşi 75 yaşındaki Zaide Unutur ise yaralandı.

Batman'da tek katlı bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

19 Mayıs Mahallesi'nde Abdurrahman Unutur (85) ile eşi Zaide Unutur'un (75) yaşadığı tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, Abdurrahman Unutur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangında yaralanan Zaide Unutur ise ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Abdurrahman Unutur'un cenazesi de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Suriye'de SDG, ordu ve sivillere saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı

Komşuda ortalık karıştı, teröristlere anında müdahale geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ın golcü hedefi eski Antalyasporlu Haji Wright

Türkiye'de de oynamıştı! İngiltere'de 9 gol atan yıldızı istiyor
Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı

Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı
Özel hastanede skandal görüntüler! Hastaya ait milyonluk araçla drift attı

Özel hastanede skandal! Hastaya ait milyonluk araçla drift attı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

İrfan'a büyük şok! Fener kariyeri bitti
Beşiktaş'ın golcü hedefi eski Antalyasporlu Haji Wright

Türkiye'de de oynamıştı! İngiltere'de 9 gol atan yıldızı istiyor
THY, Erivan'a direkt seferlere başlıyor

Bir ilk geldi! THY, yanı başımızdaki ülkeye direkt seferlere başlıyor
Gülhan'ın cinayet şüphelisinin kuyumcuya altınları satarken görüntüleri ortaya çıktı

Vahşi cinayetin ardından soluğu kuyumcuda almış
title