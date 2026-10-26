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Batman'da yakıt deposundaki 5 kilo 200 gram uyuşturucu nedeniyle 2 şüpheli tutuklandı

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Batman'da yakıt deposundaki 5 kilo 200 gram uyuşturucu nedeniyle 2 şüpheli tutuklandı
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Batman'da kent girişinde şüphe üzerine durdurulan hafif ticari aracın yakıt deposuna zulalanmış 6 parça halinde 5 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Batman'da hafif ticari aracın yakıt deposunda 5 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, şüphe üzerine hafif ticari araç kent girişinde durduruldu.

Arama sırasında narkotik köpeği "Hektor"un tepki verdiği aracın yakıt deposu incelendi.

İncelemede depoya zulalanmış 6 parça halinde 5 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
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