Batman'da yaban hayvanları için doğaya 1 ton yem bırakıldı

BATMAN'da sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler, kar yağışı ve don nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için kentin farklı noktalarına 1 ton yem bıraktı.

Kentte son 1 haftada etkili olan yoğun kar yağışı ve don olaylarının ardından yaban hayatının olumsuz etkilenmemesi için, Batman Çevre Gönüllüleri Derneği öncülüğünde Batman Barosu, Bir Kalp Bin Umut Derneği ve vatandaşların katılımıyla besleme çalışması yapıldı. Raman Dağı başta olmak üzere kentin çeşitli bölgelerine yaban hayvanlarının kışı daha rahat geçirmesi için yaklaşık 1 ton yem bırakıldı.

'BİZDEN SONRAKİ NESİLLERE İYİ BİR MİRAS BIRAKMAMIZ LAZIM'

Hayvanların çok zor durumda olduğunu ifade eden Batman Barosu Başkanı Avukat Abdülhamit Çakan, "Bu karda kışta hayvanlarımıza besleme yapmak için çevre gönüllüleri olarak toplandık. Kar, kış şartları zor şartlar. Hayvanlar çok zor durumda. Bir farkındalık yaratmak adına biz böyle bir girişimde bulunduk. Amacımız bizden sonraki nesillere de bu farkındalığı yaratmak. Çünkü biz bu dünyaya geldiğimiz andan itibaren artık miras bırakanız. Bizden sonraki nesillere iyi bir miras bırakmamız lazım. Bu iyi miras da nedir? Çevre duyarlılığı olan bir mirastır. Çevreyi, doğayı, hayvanları sevmek ve çevreyi, doğayı, hayvanları koruyup kollamak. Biz böyle bir miras bırakmak istiyoruz. Bugün bu mirası bırakmak için buradayız. Çevre ve hayvan dostlarıyla bir araya geldik. Getirdiğimiz malzemeleri burada doğaya serpiştirdik. Amacımız, bir nebze de olsa doğadaki yaban hayatının bunlardan beslenmesini sağlamak" dedi.

'SADECE YAŞAYABİLMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORLAR'

Sağduyu oluşturmak adına bu çalışmayı yaptıklarını ifade eden Hatice Türkan, "Bugün Batman'ın Batı Raman dağlarındayız. Kırsala çıktık. Şehir merkezinden çok uzaktayız. Bir grup çevreci ile beraber buraya yaban hayatını, bize emanet edilen sessiz canları, patili canları, sahipsiz hayvanları, kurtları, kuşları, tilkileri yemlemeye, beslemeye geldik. Doğaya çuvallarla yemek atıklarını getirdik. Buğday ve mercimek tanelerini getirdik. Bu çetin kış günlerinde, bu zor kış günlerinde yaban hayatında hayvanlar ne yazık ki su ve yiyecek bulamıyor, temin edemiyor. Yaşamlarını sürdürebilmek için aslında sadece yaşayabilmek için mücadele ediyorlar. Biz hem bunlara destek olmak için hem de Batman'da bir farkındalık, bir sağduyu oluşturmak adına buradayız" diye konuştu.

'1 TON CİVARINDA YİYECEK BIRAKTIK'

Bir Kalp Bin Umut Derneği Başkanı Veysi Mercimekçi ise hayvanların yaşam mücadelesine destekte bulunmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Hayvanların kış aylarını daha rahat geçirebilmeleri için onlara destek amaçlı yanlarında bulunmamız gerekiyordu ve onların yanına geldik. Yaşam mücadelelerine destekte bulunmaya çalışıyoruz. Bugün doğaya yaklaşık 1 ton civarında yiyecek bıraktık. Bunların arasında yeşillik, et kırıntıları, mercimek, buğday gibi malzemeler bıraktık. Herkes kapısının önüne bir kap su, bir yiyecek bırakırsa onlara daha şefkatli bir şekilde yaklaşmış olacağız. Çünkü onlar bize emanetler."