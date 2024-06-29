Batman'da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli yakalandı
Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kente gelerek uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan aramalarda 517 gram sentetik kannabinoid ve 4,20 gram kokain ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.
Batman'da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kente gelerek uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bu kapsamda, dün 3 yolcu üzerinde yapılan aramada, 517 gram sentetik kannabinoid ve 4,20 gram kokain ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldı.