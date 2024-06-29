Batman'da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kente gelerek uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bu kapsamda, dün 3 yolcu üzerinde yapılan aramada, 517 gram sentetik kannabinoid ve 4,20 gram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldı.