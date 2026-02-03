Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

BATMAN'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda 'torbacılık' yöntemiyle satış yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 815 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.