Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da düzenlenen narkotik operasyonunda, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu, hassas terazi ve 11 bin 815 lira dikkat çekti.

BATMAN'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda 'torbacılık' yöntemiyle satış yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 815 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
