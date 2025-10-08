Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı, mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. Operasyonda skunk, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Valilikte yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce torbacılık yöntemiyle uyuşturucu sattıkları tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda, 27,53 gram skunk, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 4 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.