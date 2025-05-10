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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Tutuklama

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Tutuklama
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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 21 şüpheliden 18'i tutuklandı. Operasyonda 514 gram sentetik kannabinoid, 17 gram metamfetamin ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

BATMAN'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda 21 şüphelinin çevre illerden kente uyuşturucu madde sevk ettikleri ve torbacılık yöntemiyle sattıkları tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 6 Mayıs'ta çok sayıda polisin katılımıyla 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 514 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 17 gram metamfetamin, 30 sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca ve 67 tabanca fişeği, pompalı tüfek, 21 kartuş ve 2 kasatura ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 38 bin lira nakit paraya da el konuldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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