Batman'da 'uyuşturucu' operasyonu; 14 tutuklama - Haberler

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Batman'da 'uyuşturucu' operasyonu; 14 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Arif Arslan - Güncel
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Batman'da 'uyuşturucu' operasyonu; 14 tutuklama

BATMAN'da, uyuşturucu tacirlerine yönelik 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

BATMAN'da, uyuşturucu tacirlerine yönelik 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kentte uyuşturucuyla mücadele sürdürülüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda çevre illerden temin edilen uyuşturucu maddeleri satan ve 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 20 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 18 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 224 gram metamfetamin, 1 kilo 769 gram esrar, 8 parça satışa hazır halde 40 gram sentetik kannabinoid, 3 parça satışa hazır halde 6 gram eroin ve 2 hassas terazi ele geçirildi.Gözaltına alınan 18 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Narkotik Güncel Haberler

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