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Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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Batman'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda kokain, skunk, uyuşturucu hap, esrar, hassas terazi ve av tüfeği ele geçirildi.

Batman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 24 Haziran'da kent merkezinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 230 gram kokain, 100 gram skunk, 15 uyuşturucu hap, 3 gram esrar, hassas terazi ve av tüfeği ele geçirildi, Ü.Ş. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
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