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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5-13 Ağustos'ta Çay ile 19 Mayıs mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 3 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 5 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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