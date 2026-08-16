Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5-13 Ağustos'ta Çay ile 19 Mayıs mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 3 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 5 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA