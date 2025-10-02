Batman'da Uyuşturucu Operasyonlarında 11 Şüpheli Tutuklandı

Haberler

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik iki operasyon düzenlemişti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çevre illerden kente uyuşturucu madde sevk ettikleri ve torbacılık yöntemiyle sattıkları tespit edilenlere yönelik iki operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, ikametlerde yapılan aramalarda 13,28 gram sentetik uyuşturucu, 32,03 gram esrar, 168 sentetik hap ele geçirildi, 11 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

