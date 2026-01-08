Haberler

Batman'da tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Güncelleme:
Batman'ın Beşiri ilçesinde tüpten sızan gazdan zehirlenen 87 yaşındaki Zeynep Atmaca yaşamını yitirdi, eşi Ahmet Atmaca ise hastanede tedavi altına alındı.

Beşiri ilçesine bağlı Yenipınar köyünde yaşayan Ahmet Atmaca (82) ile eşi Zeynep Atmaca'dan (87) haber alamayan yakınları, eve girdiklerinde çifti hareketsiz halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Zeynep Atmaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Baygın halde bulunan Ahmet Atmaca ise Beşiri Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ekipler evde yaptığı incelemede, çiftin, tüpten sızan gazdan zehirlendiğini tespit etti.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
500

