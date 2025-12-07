Batman'da babasını tüfekle öldüren şüpheli gözaltına alındı

BATMAN'da bir apartmanda silah sesleri duyanların ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, C.E.'nin (33) babası Aziz E.'yi (62) tüfekle öldürdüğünü belirledi. Kendini eve kilitleyen şüpheli, ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Hilal Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmandaki bir dairede silah sesi duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kendini eve kilitleyen C.E'yi ikna ederek dışarı çıkardı. Evde yapılan incelemede, Aziz E.'nin tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli C.E., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Aziz E.'nin cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. C.E.'nin psikolojik sorunları olduğu ileri sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.