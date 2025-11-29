Batman'da Traktörün Çarptığı 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde tarlada traktörün çarptığı İsa Şimşek (9), yaşamını yitirdi.

Kaza, öğleden sonra Gercüş ilçesine bağlı Kırkat köyü Konak mezrasında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen traktör, tarlada çalışan İsa Şimşek'e çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İsa Şimşek, Gercüş Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şimşek'in cansız bedeni otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, traktör sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.