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Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Batman'da, gece yarısı yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Suriye uyruklu Abbas El Mahmud. hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Batman Belediyesi önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Abbas El Mahmud'a, V.K. (34) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

ÇOCUK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Abbas, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Abbas'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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