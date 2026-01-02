Haberler

Aracını park edip yolun karşısına geçerken otomobil çarptı

Batman'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Cemal Demirtaş (43) hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

BATMAN'da aracını park edip yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Cemal Demirtaş (43), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Batman-Beşiri kara yolu, OSB Kavşağı'na 2 kilometre mesafedeki Kösetarla-Kirediye köyü yol ayrımı yakınında meydana geldi. Kurtalan nüfusuna kayıtlı Cemal Demirtaş, 34 GR 5141 plakalı otomobilini yol kenarındaki bir tesisin otoparkına park ettikten sonra yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Beşiri yönünden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 21 AHV 494 plakalı otomobil, Demirtaş'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Cemal Demirtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Demirtaş'ın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü ifade işlemleri için karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
