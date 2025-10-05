Haberler

Batman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

Batman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman-Beşiri kara yolunda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Batman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Sait K'nin kullandığı 07 AVM 357 otomobil ile Abdullah B. idaresindeki 56 AV 323 plakalı otomobil Batman- Beşiri kara yolunun Kösetarla köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zeynep Karahan (54), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama: Hamas'ın müzakere adımlarını memnuniyetle karşılıyoruz

Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama! Hamas detayı dikkat çekti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMoha Ali:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 389 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'dan (@mudiatrading) ona ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezilliğin adı gelenek olmuş! Yüzde 97'si Müslüman olan ülkede mide bulandıran görüntü

Yüzde 97'si Müslüman olan ülkede mide bulandıran görüntü
Konya'nın bir köyünde bulundu! İlk önce taş sandı, yaklaşınca donup kaldı

O ilimizde bulundu! İlk önce taş sandı, yaklaşınca donup kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.