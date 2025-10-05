Batman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı
Batman-Beşiri kara yolunda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Batman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Sait K'nin kullandığı 07 AVM 357 otomobil ile Abdullah B. idaresindeki 56 AV 323 plakalı otomobil Batman- Beşiri kara yolunun Kösetarla köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zeynep Karahan (54), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.