Batman'da Trafik Denetimi Yapıldı

Batman'da polis ve zabıta ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğünce şehir genelinde motosiklet ve toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Denetimde, kask, sürücü belgesi, plaka ve ruhsat kontrolleri yapıldı.

Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı, sürücülere trafik hakkından bilgilendirmelerde bulunuldu.