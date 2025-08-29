Batman'da Trafik Denetimi Yapıldı

Batman'da Trafik Denetimi Yapıldı
Batman'da polis ve zabıta ekipleri, motosiklet ve toplu taşıma araçlarına yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi. Kask, sürücü belgesi, plaka ve ruhsat kontrolleri yapılarak kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğünce şehir genelinde motosiklet ve toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Denetimde, kask, sürücü belgesi, plaka ve ruhsat kontrolleri yapıldı.

Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı, sürücülere trafik hakkından bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
