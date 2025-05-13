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Batman'da TIR Kazası: 1'i Ağır, 3 Yaralı

Batman'da TIR Kazası: 1'i Ağır, 3 Yaralı
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Batman'ın Kozluk ilçesinde dorse lastiği patlayan TIR, 15 metreden tarlaya uçtu. Kaza sonucunda 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, seyir halindeyken dorsesinin lastiği patlayan TIR, 15 metreden tarlaya uçtu. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kozluk ilçesi Çayönü köyü mevkisinde meydana geldi. D-360 kara yolu Pisyar Köprüsü mevkisinden Baykan istikametine seyir halindeki Nurullah U. (30) yönetimindeki 72 ABV 431 plakalı TIR'ın 72 EP 662 plakalı boş dorsenin lastiği patladı. Direksiyon kontrolünün kaybolduğu TIR, 15 metre yüksekten yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada, TIR şoförü ile Veysi U. (22) ve Bedirhan D. (17) yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Veysi U., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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