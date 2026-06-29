TIR, bariyerleri aşıp, dereye düştü; 3 yaralı

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde bariyerleri aşıp, dereye düşen TIR'daki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesi Ulaşlı köyü Keklikpınar mevkisinde meydana geldi. E.K. (53) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Bariyerleri aşan TIR, buğday tarlasından geçerek dereye düştü. Kazada E.K. ile araçta bulunan S.K. (33) ve İ.K. (9) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı