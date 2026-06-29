Haberler

TIR, bariyerleri aşıp, dereye düştü; 3 yaralı

TIR, bariyerleri aşıp, dereye düştü; 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Kozluk ilçesinde bariyerleri aşıp dereye düşen TIR'daki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde bariyerleri aşıp, dereye düşen TIR'daki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesi Ulaşlı köyü Keklikpınar mevkisinde meydana geldi. E.K. (53) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Bariyerleri aşan TIR, buğday tarlasından geçerek dereye düştü. Kazada E.K. ile araçta bulunan S.K. (33) ve İ.K. (9) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki

AK Parti'den İsrail'in tarihi provokasyonuna ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı

F.Bahçelileri kara kara düşündüren sakatlık! İdmandan sedyeyle ayrıldı
Manchester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca

Koltuğu doldu: İşte City'nin yeni hocası
İmamoğlu ile Böcek’in görüşmesinin tanığı Yasin Yellice ifade verdi

İmamoğlu ile Böcek’in görüşmesinin tanığı ifade verdi
Uğurcan Çakır'ın ortalığı karıştıran fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Uğurcan'ın ortalığı karıştıran fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Saldırıdan aylar sonra ortaya çıkan detay! Meğer veli durdurmamış
İsmail Kartal'dan Diego Carlos için açıklama: Tutanak tutturduk

Sorumsuzluğunun bedelini ödetecek! Yıldız isme tutanak tutturdu
Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey

Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey