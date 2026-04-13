TIR'ın taşıdığı cipin tabanında 24,6 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
BATMAN'da araç taşıyan TIR'da polisin narkotik köpeği 'Hector' ile yaptığı aramada bir cipin tabanındaki gizli bölmede 24 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine araç taşıyan TIR'ı durdurdu. Ekipler, TIR'ın üzerindeki araçları kontrol ederken, narkotik köpeği 'Hector' bir cipe tepki verdi. Hector'un şoför koltuğu altına yoğunlaşması üzerine koltukları söken polis, aracın taban sacının kesilerek özel bir bölme oluşturulduğunu belirledi. Aramada, gizli bölme içerisine yerleştirilmiş un paketlerinin içinden 24 kilo 600 gram metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

