TIR'ın çarptığı kadın ağır yaralandı

BATMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarptığı Gülişe İ. (71), ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Emek Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Gülişe İ.'ye, Murat Ç.'nin kullandığı 56 AAK 645 plakalı TIR çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, TIR'ın altında sıkışan Gülişe İ., itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gülişe İ., tedaviye alındı. Yaralı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtildi.

TIR şoförünün ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı