Kahvehanede terör propagandası yapan şüpheli yakalandı

Kahvehanede terör propagandası yapan şüpheli yakalandı
Batman'da bir kahvehanede yüzü kapalı halde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı ve eylem çağrısında bulunduğu tespit edilen şüpheli, polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BATMAN'da bir kahvehanede yüzü kapalı halde yanıcı ya da patlayıcı maddeyle terör örgütü propagandası yaptığı ve eylem çağrısında bulunduğu tespit edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay 19 Ocak'ta kentteki bir kahvehanede meydana geldi. Yüzü kapalı kişinin, elinde yanıcı ya da patlayıcı maddeyle gelip içeride bulunanlara terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı, sokaklara çıkma ve eylem çağrısında bulunduğu, yaptığı propagandayı da sosyal medya platformlarında paylaştığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın şüphelisi olduğu belirlenen M.E.T. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde ekiplerin aramasında, olay sırasında giydiği kıyafetler ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
