Haberler

Batman'da bir aracın terk edilmiş ve hasarlı halde bulunmasına ilişkin 1 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da terk edilmiş ve hasarlı halde bulunan bir araçla ilgili yapılan incelemelerde, olayın arka planında alkol etkisi altında tartışma ve silahlı saldırı olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda bir şüpheli yakalandı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Batman'da bir aracın terk edilmiş ve hasarlı halde bulunmasına ilişkin 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İrmi Mahallesi'nde dün saat 08.15 sıralarında bir aracın camlarının kırık ve terk edilmiş olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptığı incelemede aracın sağ ön tarafından kazalı olduğunu, sağ ön kapısında mermi izlerinin bulunduğunu, camlarının kırıldığını tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemede de 12 boş kovan bulundu.

Ekipler olaya ilişkin Karayün köyündeki Ü.Y, H.D, İ.Y. ve İ.K'nin bilgisine başvurdu.

Yapılan araştırmalar neticesinde F. Ö, T.S. ve H.D'nin birlikte alkol aldıkları, aralarında geçen tartışma sonrası F.Ö'nün kaza yaptığı ve aracını terk ederek olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

F.Ö'nün tartıştığı T.S. ve H.D'nin ise kurşunlayarak ve taş atarak araca zarar verdikleri tespit edildi.

Ekiplerce H.D. yakalandı, olaya karışan T.S. ve F.Ö'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA " / " + İbrahim Toprak -
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit davasında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...

Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti
Yer: Mardin! Yaptıkları rezilliği kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı

Yaptıkları rezilliği kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı
Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek

Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi

Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...

Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar

"Bana köpek gibi davrandılar" diyerek isyan etti
Sıla'yı kahkahalara boğan 'Sevişmeden Uyumayalım' yorumu

Hayranından aldığı mesajı böyle anlattı