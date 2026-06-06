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Batman'da kullanılmayan akaryakıt istasyonunda yangın

Batman'da kullanılmayan akaryakıt istasyonunda yangın
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Batman Gültepe Mahallesi'nde kullanılmayan bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BATMAN'da kullanılmayan akaryakıt istasyonunda çıkan yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda, gece saatlerinde, bir süre önce faaliyetlerine son verilen akaryakıt istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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