Batman'da Tehlike Altındaki Avrasya Porsuğu Görüntülendi

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, IUCN Tehlike Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alan Avrasya Porsuğu görüntülendi. Gercüş ilçesine bağlı Gökçe köyü yakınlarında tarlasını sulayan bir kişi, IUCN Tehlike Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi'nde 'Asgari Endişe Türü' olarak listelenen Avrasya Porsuğuyla karşılaştı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen Porsuk, bir süre sonra gözden uzaklaştı.

Haber ve Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),