Batman'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı

Batman'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı
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Batman'da jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişiyi yakaladı ve 1245 sikke ele geçirildi. Yapılan ön incelemede sikkelerin Roma, Bizans ve İlhanlılar dönemlerine ait olduğu belirlendi.

Batman'da jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, F.E'nin elinde bulundurduğu tarihi eserlere müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma ekipleri, F.E. ve yanındaki M.A.Ö. ile alıcı kılığında Beşiri ilçesinde görüştü.

Operasyonda 1245 sikke ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Müze Müdürlüğünce yapılan ön incelemede bronz sikkelerin, Roma, Bizans ve İlhanlılar dönemlerine ait olduğu belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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