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Batman'da tarihi Aviski Köprüsü ışıklandırıldı

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Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde bulunan tarihi Aviski Köprüsü ışıklandırıldı.

İkiköprü Belde Belediyesi, Yanarsu çayı üzerinde bulunan ve Batman'ı Siirt'e bağlayan tarihi demiryolu köprüsünde ışıklandırma çalışması yaptı.

Beşiri Kaymakamı ve İkiköprü Belde Belediye Başkan Vekili Muhammed Yılmaz, yaptığı açılamada, beldedeki yaklaşık yüz yıllık tarihi demir yolu köprüsünün aydınlatıldığını söyledi.

Bu tür tarihi yapılara sahip çıktıklarını ifade eden Yılmaz, "Görevlendirme belediyesi olarak kentin alt ve üst yapısıyla birlikte tarihi mekanlarını da koruyoruz. Bu kapsamda beldemizde cumhuriyet döneminde yapıldığı tahmin edilen ve halk arasında Aviski, kimileri tarafından da 13 gözlü köprü olarak adlandırılan yüzyıllık demiryolu köprümüzü ışıklandırdık. Beldemize hayırlı olsun." dedi.

Köprünün ışıklandırılmış hali drone ile görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

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