BATMAN'DA SULAMA KANALININ SİFONU PATLADI, 120 TON BUĞDAY SUYA KAPILDI

BATMAN Ovasına su sağlayan Batman Barajı sol sahil sulama kanalındaki sifonun patlaması sonucu Yaylıca köyüne bağlı Şerbetli mezrasındaki buğday harman yeri ile sebze ve meyve bahçelerini su bastı. Çiftçilerden Süleyman Özdemir, 120 ton buğdayın suya kapıldığını söyledi.

Batman Ovasına su sağlayan Batman Barajı sol sahil sulama kanalında patlayan sifon nedeniyle merkeze bağlı Yaylıca köyü Şerbetli mezrasında geniş bir alan su altında kaldı. Köylülerin hasat yaptıkları buğdaylarını bıraktığı harman yeri ile sebze ve meyve bahçelerini su bastı. Mezradaki çiftçiler, kendi imkanlarıyla suyun yönünü değiştirmeye çalıştı.

'120 TON BUĞDAY SUYA KAPILDI'

Çiftçilerden Süleyman Özdemir, buğday tarlalarında hasadını yaptıkları yaklaşık 120 ton ürünü istifledikleri harman alanındaki buğdayın, sulama kanalı sifonunun patlamasıyla suya kapıldığını söyledi.

Şerbetli mezrasında 3 yıl önce sulama kanalında yaşanan sifon patlamasının ikinci kez yaşandığını ifade eden Abdurrahman Özdemir de "Buğday hasadını henüz yapmıştık. Yangın vakasından korkarken, sulama kanalındaki sifon patlaması bir yıllık emeğimizi götürdü. Daha önce mezranın karşı yakasında sifon patlaması yaşanmıştı. DSİ'den sulama kanalına köklü çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

'HASAR KARŞILANMALI'

Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, sol sulama kanalındaki sifonun patlamasının, mezra sakinlerinin ürünlerinde büyük hasara yol açtığını ifade etti. Aydiş, "Buğday istifinin olduğu harman yerine yakın bölgeden geçen sulama kanalındaki sifon patlayınca, hasadı yapılan buğdayın tamamı suya kapıldı. Yine mezra bitişiğindeki sebze- meyve bahçeleri de su altında kaldı. Özellikle mağdur çiftçilerin zararları karşılanmalı" diye konuştu.

Yaylıca Köyü Muhtarı Mustafa Yıldız da sulama kanalı sifonunun patlaması yüzünden ikinci kez Şerbetli mezrasında çiftçilerin zor durumda kaldığını kaydetti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel