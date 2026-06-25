Haberler

Batman'da sulama kanalında akıntıya kapılan 2 kişi kurtarıldı

Batman'da sulama kanalında akıntıya kapılan 2 kişi kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da serinlemek için girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan 2 kişi, çevredekilerin halat ve çekpasla müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BATMAN'da sulama kanalında akıntıya kapılan 2 kişi, çevredekilerin halat ve çekpasla yaptıkları müdahale sonrası kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi yakınından geçen sulama kanalında meydana geldi. Serinlemek için sulama kanalına giren bir kişi, akıntıya kapıldı. Başka bir kişi de onu kurtarmak için suya atladı. Bu kez 2 kişi, akıntıda sürüklenmeye başladı. Çocukların çığlıkları sonrası çevredekiler yardıma koştu. Boğulma tehlikesi yaşayan 2 kişi, halat ve çekpas yardım ile çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

Ülkeyi yıkan çifte deprem! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk

Bankada işlem yaparken hayatının şokunu yaşadı: Kalpten gidiyorduk
İstanbul'da gece yarısı esrarengiz görüntü

İstanbul'da gece yarısı esrarengiz görüntü! İzleyenler dondu kaldı
Kars'ta Kerbela matem töreni! Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin'i andı

Görüntü bugün Kars'ta kaydedildi
Ganalı şamandan olay itiraf: Yanlışlıkla Türkiye'ye büyü yaptım

Neden elendiğimiz şimdi belli oldu: Çırağım haritayı kaydırınca...
Motosiklet hırsızlarına savaş açtı! Adını 'Batman' koydular

Kim bu gizemli kahraman? Sokaklardan fotoğraf yağıyor
Avrupa'da 100 kişinin canını alan sıcaklar Türkiye'ye geliyor

100 kişinin ölümüne neden oldu! Türkiye'ye geliyor, alarm verildi