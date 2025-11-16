Haberler

Batman'da Son 3 Yılda 2 Bin 312 Silah Ele Geçirildi

Güncelleme:
Batman'da gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda son 3 yılda toplam 2 bin 312 silah ve 119 bin 582 silah parçası ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü, suç örgütlerine karşı kararlı mücadelelerine devam edeceğini duyurdu.

BATMAN'da polis ekipleri tarafından son 3 yılda düzenlenen operasyonlarda 2 bin 312 silah ile 119 bin 582 çeşitli silah parçası ele geçirildi.

Batman Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü'nün il genelinde huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında suçlulara ağır darbe vurulduğunu açıkladı. Açıklamada, 2023–2025 yılları arasında düzenlenen operasyonlarda bin 576 tabanca, 362 av tüfeği, 56 uzun namlulu silah ve 318 kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 2 bin 312 silah ile 21 bin 862 fişek ve 119 bin 582 çeşitli silah parçasının ele geçirildiği belirtildi.

Valilik açıklamasında, 2023 yılında 692 silah ele geçirilirken, bu sayının 2024'te bin 112'ye yükseldiği, 2025 yılının ilk 10 ayında ise 508 silah ele geçirildiği kaydedildi. 2024 yılı içinde tek bir atölye ve depo baskınında 76 binden fazla silah parçasının bulunduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca, önleyici çalışmalar kapsamında bin 116 tabanca ve 6 bin 261 silah parçasının daha ele geçirildiği ifade edilerek, "Batman'ın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü yasa dışı faaliyet, güvenlik birimlerimizin kararlı, sistematik ve kesintisiz operasyonlarıyla etkisiz hale getirilmektedir. Suç ve suç örgütlerine yönelik mücadelemiz, artan bir ciddiyet ve güçlendirilmiş tedbirlerle devam edecektir" denildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN-Arif ARSLAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
