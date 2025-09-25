Haberler

Batman'da Sokakta Uyuya Kalan Çocuklara Devlet Koruması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Batman'da sokakta uyuyan bir çocukla ilgili yapılan incelemede 6 kardeşinin daha olduğunu belirtiyor. Tüm çocuklar sağlık kontrollerinin ardından devlet korumasına alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Batman'da sokakta uyuyan çocukla ilgili paylaşımlar üzerine adres tespitinin yapıldığını belirterek, "Yapılan inceleme neticesinde görüntülerde yer alan çocuğun 6 kardeşi daha olduğu tespit edilmiş, sağlık kontrollerinin ardından 7 çocuk devlet koruması altına alınmıştır." bilgisini verdi.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu görüntüler üzerine adres tespitinin yapılmasıyla birlikte il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan inceleme neticesinde görüntülerde yer alan çocuğun 6 kardeşi daha olduğu tespit edilmiş, sağlık kontrollerinin ardından 7 çocuk devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlığımızca çocuklarımızın üstün yararını esas alan bir anlayışla, onların sağlıklı gelişimi ve güvenli bir ortamda büyümesi için gerekli tüm destek sağlanacaktır."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
