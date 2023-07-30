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Batman'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü

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Batman'da çıkan silahlı kavgada Ferhat Uçar tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

BATMAN'da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada Ferhat Uçar (22) tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi Gülistan Caddesi'nde meydana geldi. İki kişi arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kimliği henüz belirlenmeyen kişi, yanında getirdiği tabancayla Ferhat Uçar'a ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Uçar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uçar, burada kurtarılamadı. Cenaze otopsi için morga götürülürken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gülistan Caddesi Batman Güncel Haberler

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