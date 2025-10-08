Batman'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 7 Yaralı ve 2 Gözaltı

BATMAN'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 7 kişi ile olaya müdahale eden bir polis memuru yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 18.40 sıralarında Gap Mahallesi Avukat Sedat Özevin Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan arbede sırasında 7 kişi ile kavgaya müdahale ettiği sırada bir polis memuru sol ayağından hafif yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan polis memuru, kaldırıldığı hastanede tedavi edilip taburcu edildi. Diğer yaralılar ise tedaviye alındı.

VALİLİK: 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Batman Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Olayda silah kullandığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "08 Ekim tarihinde saat 18.40 sıralarında Gap Mahallesi Avukat Sedat Özevin Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde, iki grup arasında çıkan kavga sonucu silahlı ve kesici aletli yaralama olayı meydana gelmiştir. Olay yerine intikal eden polis ekiplerimiz tarafından kavgaya müdahale edildiği esnada, bir polis memurumuz sol ayağından hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı polis memurumuzun sağlık durumu iyi olup, taburcu edilmiştir. Kavga olayında silah kullanan 2 şahıs da yakalanmış olup; 7 sivil vatandaşımız yaralanmıştır. Cumhuriyet Savcılığınca adli tahkikat devam etmektedir" denildi.