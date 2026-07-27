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Batman'da Silahlı Saldırıda Ölen 3 Kişi Toprağa Verildi

Batman'da Silahlı Saldırıda Ölen 3 Kişi Toprağa Verildi
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Batman'ın Çamlıca Mahallesi'nde dün uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Ebubekir Direk'in cenazeleri, hastanedeki otopsinin ardından Asri Mezarlık'ta kılınan cenaze namazıyla gözyaşları arasında defnedildi. Cenazeye aile yakınları, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve vatandaşlar katıldı; olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri defnedildi.

Çamlıca Mahallesi Asri Mezarlığı'nda dün uğradıkları saldırıda yaşamını yitiren AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Direk ile oğlu Ercan Direk ve yeğeni Ebubekir Direk'in Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan cenazeler, Asri Mezarlık'ta kılınan namazın ardından gözyaşları arasında defnedildi.

Cenazeye, ölenlerin yakınları, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Çamlıca Mahallesi Asri Mezarlığı'nda dün meydana gelen silahlı saldırıda Mehmet Direk ile oğlu Ercan Direk ve yeğeni Ebubekir Direk hayatını kaybetmiş, iki kişi de yaralanmış, olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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