Ana-oğul apartman girişinde silahlı saldırıda öldürüldü

Güncelleme:
Batman'da bir anne ile oğluna apartman girişinde düzenlenen silahlı saldırıda ikisi de hayatını kaybetti. Saldırının şüphelisi, kaçmaya çalışırken yakalandı.

BATMAN'da Aynur Karadaş (55) ile oğlu Dücane (28), apartman girişinde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir şüpheli, il dışına kaçarken yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi 2218'inci Sokak'ta meydana geldi. Anne Aynur Karadaş ile oğlu Dücane, apartman girişinde silahlı saldırıya uğradıb tabancayla açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği ana-oğul kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adresi sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Dücane Karadaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olan anne Aynur Karadaş ise müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Anne Karadaş da doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında saldırının şüphelisi olarak değerlendirilen M.K. (17), Mardin'e gitmek isterken Diyarbakır yolu üzerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması

Pezeşkiyan'dan en net ateşkes açıklaması geldi! İşte İran'ın şartı
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
İmamoğlu'na mahkemede gizlice verilen not, duruşma salonunda unutuldu

İmamoğlu'na gizlice verilen not, mahkeme salonunda unutuldu
İrfan Can Kahveci: Onlar daha Türk'ü tanıyamamışlar!

İrfan'dan sert tepki: Onlar daha Türk'ü tanıyamamışlar!
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
Ümit Milli Takımı teknik direktörü Egemen Korkmaz maç esnasında yere yığıldı! İşte son durumu

Egemen Korkmaz maç esnasında yere yığıldı! Son durumu açıklandı
Amerikalı gazeteci Shelly Kittleson Bağdat'ta gün ortasında kaçırıldı

Komşu ülkede, ABD'li gazeteci güpegündüz kaçırıldı