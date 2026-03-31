Batman'da silahlı saldırıya uğrayan anne ile oğlu öldü

Batman'ın Pınarbaşı Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan 55 yaşındaki anne ve 28 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi. Olayın failinin 17 yaşındaki M.A.K. olduğu belirtildi. Saldırının husumet ve kan davası nedeniyle gerçekleştiği değerlendiriliyor.

Batman'da evlerinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan anne ile oğlu hayatını kaybetti.

Merkez Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Aynur K. (55) ve oğlu Dücane K. (28) evlerinin bahçesinde M.A.K'nin (17) silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Dücane K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Aynur K. de kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan zanlı, polis ve jandarma ekiplerince Batman-Diyarbakır kara yolunda bir araçta suç aletiyle yakalandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Dücane K'nin olay yerinde, Aynur K'nin ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı İluh Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlk değerlendirmelere göre, olayın husumet, kan davasına dayandığı değerlendirilmektedir. Olayın faili olduğu belirlenen M.A.K. (17), emniyet ve jandarma teşkilatlarımız tarafından yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Sinan jandarma uygulama noktasında, içinde bulunduğu ticari araç içerisinde suç aleti olan ruhsatsız tabancayla yakalanmıştır. Olayla ilgili adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA / Şahin Seçen
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması

Pezeşkiyan'dan en net ateşkes açıklaması geldi! İşte İran'ın şartı
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
İmamoğlu'na mahkemede gizlice verilen not, duruşma salonunda unutuldu

İmamoğlu'na gizlice verilen not, mahkeme salonunda unutuldu
İrfan Can Kahveci: Onlar daha Türk'ü tanıyamamışlar!

İrfan'dan sert tepki: Onlar daha Türk'ü tanıyamamışlar!
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
Ümit Milli Takımı teknik direktörü Egemen Korkmaz maç esnasında yere yığıldı! İşte son durumu

Egemen Korkmaz maç esnasında yere yığıldı! Son durumu açıklandı
Amerikalı gazeteci Shelly Kittleson Bağdat'ta gün ortasında kaçırıldı

Komşu ülkede, ABD'li gazeteci güpegündüz kaçırıldı