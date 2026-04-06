Silahlı saldırıda öldürülen annesi ve kardeşinin acısını yaşıyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinden husumetli oldukları aileden uzaklaşmak için yerleştikleri Batman'da 31 Mart'ta evlerinin bahçesinde 17 yaşındaki zanlının silahlı saldırısı sonucu annesi Aynur ve kardeşi Dücane Karadaş'ı yitiren Mizgin Karadaş, yaşadığı üzüntüyü anlattı.

Batman'ın merkez Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde 31 Mart'ta uğradıkları silahlı saldırı sonucu 2'si kız 4 çocuk annesi Aynur Karadaş (55) ve oğlu Dücane Karadaş'ın (28) ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Silahlı saldırıda annesini ve kardeşini kaybeden Mizgin Karadaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 Eylül 2024'te Kızıltepe ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin babasının tutuklandığını, adli sürecin devam ettiğini söyledi.

Olayın ardından aileler arasında husumet başladığını anlatan Karadaş, husumetli oldukları aileden uzaklaşmak ve izini kaybettirmek isteyen annesinin iki oğlunu da yanına alarak birçok adres değiştirdiğini belirtti.

Karadaş, annesi ve iki kardeşinin en son Batman'a yerleştiklerini ifade ederek, "Annem o gün parka gidip kardeşime biraz hava aldırmak istemiş. Annem hiçbir zaman bu aileye karşı kışkırtıcı bir paylaşım yapmadı. Annem kıyafetlerine kadar Kızıltepe'de bıraktı. Kızıltepe'yi onlara bırakıp başka kente göçmek zorunda kaldı. O gün park dönüşü annemi ve kardeşimi hunharca katlettiler. 19 yaşında sınava hazırlanan kardeşimin gözü önünde öldürüldüler. Annem ölmeden önce küçük kardeşimin ismini sayıklamış. Bu kesinlikle katliamdır." dedi.

Yaklaşık 2 yıl önce yaşanan olayın ardından başlayan husumetin sona ermesi için barışmak istediklerini anlatan Karadaş, fakat karşı tarafın barışmaya yanaşmadığını iddia etti.

"Bu son olsun"

"Bu son olsun." diyen Karadaş, saldırıya ilişkin azmettiren ve arka planda parmağı olan kim varsa en ağır cezaya çarptırılmasını istediğini söyledi.

Öldürülen Aynur Karadaş'ın kız kardeşi Tenzile Argan da suçluların cezalandırılmasını beklediklerini söyledi.

Olay

Batman'ın merkez Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Aynur Karadaş ve oğlu Dücane Karadaş, 31 Mart'ta M.A.K'nin (17) silahlı saldırısına uğramış, Dücane Karadaş olay yerinde hayatını kaybetmiş, Aynur Karadaş da kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan zanlı, Batman-Diyarbakır kara yolunda bir araçta suç aletiyle yakalanmıştı.

Gözaltına alınan M.A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 2 Nisan'da çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.